Dernier numéro de “Langue de bois s'abstenir” dimanche 28 mars sur C8 avec Philippe Labro

Dimanche 28 mars à 23:00 sur C8, Philippe Labro présentera le dernier numéro de “Langue de bois s'abstenir” avant de lancer une nouvelle formule toujours diffusée chaque dimanche sur le même créneau horaire.

Après douze ans d’antenne, “Langue de bois s'abstenir”, l’émission historique de Philippe Labro sur C8, va céder la place à une nouvelle formule, toujours animée par l’écrivain, journaliste et cinéaste, consacrée à la Culture, à tout ce qui n’est pas « essentiel »... mais qui l’est : cinéma, livres, musique, théâtre, arts et musées, le sel de nos vies !

Rendez-vous même jour, même heure, tous les dimanches à 23:00 sur C8, juste après le grand film.

En attendant cette nouvelle formule dimanche 9 mai, Philippe Labro vous propose cette semaine de célébrer le dernier numéro de “Langue de bois s'abstenir”. En douze ans, “Langue de bois” et ses invités ont débattu sur tous les événements qui ont marqué l’époque. Cette ultime émission proposera une rétrospective des quelques moments, des hommes et femmes, parmi les plus importants de cette dernière décennie. Le tout en compagnie de quatre invités (non communiqués par la chaîne).

Rendez-vous dimanche 28 mars à 23:00 sur C8 pour cette soirée exceptionnelle !