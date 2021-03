“Les vacances préférées des français” « En camping-car ou en caravane : des vacances en toute liberté », mardi 30 mars sur 6ter

Mardi 30 mars à 21:05, Élodie GOSSUIN présentera sur 6ter un nouveau numéro du magazine “Les vacances préférées des français” dont le thème sera « En camping-car ou en caravane : des vacances en toute liberté ».

C'est un vent de liberté qui souffle sur « Les vacances préférées des Français » ce soir. Camping-cars, caravanes ou encore combis, les Français sont de plus en plus nombreux à choisir ces véhicules pour s'offrir des vacances itinérantes. Pour se sentir plus libres bien sûr mais aussi pour faire des économies.

C'est le cas de Morgane et Jean. Eux n'ont peur de rien : pour leurs seules vacances depuis 3 ans, ils ont décidé d'emmener leurs 7 enfants au bord de la mer en caravane. Ils vont devoir vivre à 9 dans moins de 15 m². Un vrai pari pour cette tribu XXL.

Renaud, Kathie et leurs 3 enfants vont parcourir plus de 900 km en combi pour se rendre sur le plus grand rassemblement de véhicules vintage en France. Ils n'ont qu'un espoir : remporter le championnat d'Europe du plus beau combi. Mais ce long voyage à bord de leur van très rustique va leur valoir quelques frayeurs.

À quoi ressemblent les vacances sur la route ? C'est ce qu'Élodie Gossuin vous propose de découvrir !