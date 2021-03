“Complément d'enquête” « Du selfie au bistouri : les jeunes accros à la chirurgie ? », jeudi 1er avril sur France 2

Jeudi 1er avril à 23:00, Jacques Cardoze vous proposera de suivre sur France 2 un nouvel inédit de “Complément d'enquête” qui sera consacré cette semaine à la chirurgie esthétique dont les jeunes sont de plus en plus accrocs.

Chez les chirurgiens esthétiques, c’est une révolution. Pour la première fois cette année, les moins de 35 ans se font plus opérer que les plus de 50 ans. En grande majorité des jeunes filles, qui rêvent des fesses de Kim Kardashian ou des lèvres pulpeuses de Kylie Jenner. Et nombre d’entre elles le revendiquent !

Il y a 20 ans, on allait en cachette à la clinique faire un lifting, parfois sans le dire à son mari. Aujourd’hui, beaucoup exhibent fièrement leur nouvelle poitrine sur Instagram. Complément d’enquête a donné la parole à cette génération selfie.



Comme Justine, jeune infirmière de 23 ans qui veut changer de nez ! Plongée au cœur de ces réseaux sociaux qui ont complètement changé la donne : Snapchat ou Instagram et leurs filtres « embellisseurs » nous rendent tellement beaux sur nos photos ! Nez affiné, peau parfaite ou grands yeux écartés, on s’habitue vite à ce visage « retouché ». Ce « moi-en-plus-beau » pousserait-il la jeune génération à céder aux sirènes du bistouri ? En tout cas les salles d’attentes sont pleines… Et les chirurgiens en profitent. C’est un marché de 10 milliards d’euros dans le monde !



Alors pour faire venir les jeunes, les cliniques s’appuient sur celles qu’on appelle les « influenceuses », ces stars des réseaux sociaux. Mannequins, vedettes de la télé-réalité n’hésitent pas à se filmer en pleine injection de botox pour faire ensuite la promotion de l’établissement auprès de leurs fans.



De la clinique des Champs-Elysées, la plus grande d’Europe, aux cabinets clandestins, en passant par Miami et ses chirurgiens stars, Complément d’enquête vous emmène au bloc !