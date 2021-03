“La grande librairie” mercredi 31 mars : les invités reçus par François Busnel sur France 5

Mercredi 31 mars à 20:50 sur France 5, François Busnel propose une nouvelle “Grande Librairie”. Voici les invités qui seront à ses côtés cette semaine.

Quatre jeunes écrivains qui ont déjà rencontré un succès phénoménal cette semaine dans “La Grande Librairie”, pour un sujet passionnant : les combats et les métamorphoses des femmes.

Cette semaine, François Busnel reçoit :

Edouard Louis poursuit son travail d’archéologue du silence avec "Combats et métamorphoses d’une femme" (Editions du Seuil). Cette femme, c’est sa mère, qui a vécu écrasée par la violence masculine et la pauvreté, avant de se révolter et de conquérir sa liberté.

L’héroïne de "Manger Bambi" (Gallimard) est la meneuse d’un gang de filles adolescentes, qui pratique le sugardating. Caroline De Mulder signe un cinquième roman à la fois sombre et beau, cru et froid, sur un sujet tabou : la violence féminine.

"Florida" (Éditions Finitude) d’Olivier Bourdeaut, c’est l’histoire d’une jeune fille, Elizabeth, qui depuis l’âge de sept ans écume les podiums des concours de mini-miss. Sa mère a fait d’elle une poupée. Mais la poupée décide un jour de se venger de ces années de compétition qui ont détruit son enfance.

Le premier roman d’Adeline Dieudonné, "La vraie vie", avait été une révélation il y a deux ans et demi. Elle revient aujourd’hui avec "Kérosène" (Éditions de L'Iconoclaste). Une station-service, une nuit d’été, quatorze personnes s’y croisent. Un puzzle de portraits qui raconte les combats de femmes.