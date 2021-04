“Génération Ushuaïa” : « Guillaume Néry, le souffle de l'océan », samedi 3 avril sur TF1

Samedi 27 mars à 10:40, Fanny Agostini vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de “Génération Ushuaïa” qui vous emmène cette semaine en Polynésie à la rencontre de Guillaume Néry.

Champion du monde d'apnée, il vit les pieds sur terre et le cœur dans les Abysses. Guillaume nous emmène dans son jardin secret, l’un des plus beaux sites au monde: l'île de Moorea en Polynésie où l'on croise de majestueuses baleines à bosses, tortues et autres requins marteaux.

Son île est en danger. Le récif corallien, cette frontière entre les Abysses et notre monde, est menacé par le changement climatique. SI le corail meurt, c'est notre monde qui se retrouvera englouti.

Fort de ses aptitudes physiques, Guillaume va prêter main forte aux sentinelles de Moorea. Il rejoint notamment l'équipe scientifique d'Under the Pole située au large de Moorea pour étudier les coraux.