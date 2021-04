“Top Gear” de retour ce soir sur RMC Découverte avec une spéciale Luc Alphand

Nouvelle saison, nouvelles voitures, nouvelle piste … et nouvelles histoires, “Top Gear” fait son retour ce jeudi 1er avril à 21:05 sur RMC Découverte.

Des récits qui s’écriront désormais à 4 ! Le trio légendaire Philippe Lellouche, Bruce Jouanny et Le Tone accueillent au sein de leur trio : Luc Alphand, skieur émérite et pilote au talent reconnu. Il viendra perturber l’équilibre de notre équipe d’experts. Avec ses connaissances sur l’automobile, sa conduite sportive, son humour et son tempérament de sportif de haut niveau, Luc Alphand va bouleverser les habitudes de Philippe, Le Tone et Bruce qui ne sont pas au bout de leurs surprises !

Dans cette saison inédite, les 4 (quasi) Fantastiques sillonneront les routes de France et d’Europe à commencer par Andorre, terre d’accueil de Luc ! Rien de mieux pour faire connaissance avec le nouveau de la bande... bizutage garanti !

Notre belle équipe replongera aussi en enfance le temps d’un instant en se mettant dans la peau cette fois-ci des héros du quotidien, camion de pompier ou encore voiture de police, ils se lanceront dans une course poursuite au volant de véhicules d’intervention. Coup de tonnerre dans l’industrie cinématographique : Daniel Craig quitte la franchise ! Et qui n’a jamais rêvé de jouer le rôle de James Bond ? Bruce et Philippe n’ont pas hésité une seule seconde et ont sauté sur l’occasion pour troquer leur cape de super-héros contre le costard de l’unique 007.

Entre nouveautés, surprises et superpouvoirs, suivez notre quatuor infernal dans leurs folles aventures, toujours accompagné par… le Stig !

Episode 1 Spéciale Luc Alphand

Pour ce premier épisode, Philippe, Le Tone et Bruce sont allés sur les terres du nouvel arrivant : Luc Alphand. Quelle meilleure destination pour débuter cette saison et le mettre au défi que de le rejoindre chez lui, en Andorre. Cyril Desprès, un autre fou du volant et ami de longue date de Luc vient lui aussi leur prêter main forte.

Autre tête d’affiche de ce premier épisode, Henri Leconte ! L’ancien tennisman, bien habitué de l’émission, rejoint Tone et Bruce qui n’arrivent pas à se mettre d’accord : faut-il débourser des sommes monstrueuses pour se faire plaisir au volant ? C’est en tout la démonstration tentée par l’Alpine A110S face aux Porsche Cayman GT4 et BMW M2 CS.