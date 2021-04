“Nous, les Européens” en Espagne, dimanche 4 avril sur France 3

Dimanche 4 avril à 10:45, Francis Letellier présentera sur France 3 un nouveau numéro du magazine “Nous, les Européens” qui proposera cette semaine le reportage « Espagne, la vie quand même » tourné à Barcelone par Frédérique Maillard Laudisa et Giona Messina.

Depuis maintenant 1 an, en France, le monde de la Culture est mis sous l’éteignoir pour cause de pandémie, en Espagne le choix est tout autre. Malgré un lourd tribut payé au coronavirus (75 000 morts en un an ) et trois mois de confinement extrêmement sévère, certaines régions ont choisi de garder les théâtres, les cinémas, les expositions, les musées ouverts, en appliquant des mesures sanitaires strictes à l’entrée des établissements.

Les bars et restaurants fonctionnent, on donne presque l’impression de retrouver les sensations d’une époque révolue.

Les Français ne s’y trompent pas. Environ 4000 touristes arrivent chaque jour de l’Hexagone pour respirer un air nouveau dans la Capitale Espagnol.

Dans ce nouveau numéro de “Nous les européens” Francis Letellier reçoit comme invités :

Carmen Maura, grande actrice, qui lance un appel pour la réouverture des théâtres en France.

Carlos Chaguaceda, directeur de la communication du Musée du Prado.