“C Politique” dimanche 4 avril : les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Dimanche 4 avril à 18:30, Karim Rissouli présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique” qui proposera près de 2 heures 30 de reportages, d'analyses et de décryptage du monde qui nous entoure. À ses côtés, Camille Vigogne Le Coat, Anelise Borges et Laure Pollez et Thomas Snégaroff.

C POLITIQUE > 18.35 À 19.50 Invitée : Delphine Horvilleur, rabbin, directrice de la rédaction et de l’Atelier. Confinement, quand les violences conjugales explosent avec Anne Bouillon, avocate spécialiste en droit des femmes. Sur le terrain > un service de réanimation au bord de la rupture. Avec : Philippe Amouyel, professeur de Santé Publique au CHU de Lille et Jean-François Timsit, chef du service de médecine intensive et réanimation à l’hôpital Bichat. C POLITIQUE, LA SUITE > 19.55 À 20.45 La rencontre : Plantu, dessinateur de presse du journal Le Monde et Camille Etienne, porte-parole du mouvement « On est prêt ». Le mag C Politique > La guerre de l’eau dans les campagnes. Avec : Alain Dupuy, hydrogéologue.