“66 minutes” dimanche 4 avril sur M6 : les reportages diffusés cette semaine (vidéo)

Ce dimanche 4 avril à partir de 17:20, Xavier de Moulins vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine “66 minutes”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Au cœur du Louvre confiné

C'est une année noire pour le plus grand musée du monde, mais le Louvre qui a perdu en 2020 80% de ses visiteurs ne se laisse pas abattre. 250 employés sont toujours à pied d’œuvre : tableaux à restaurer, mobilier à remplacer, visite au cœur du Louvre confiné.

La famille chocolat

C'est la plus ancienne chocolaterie de Paris : la mère de famille a vu le jour en 1761 et la famille propriétaire de l'enseigne a mis tous les atouts se son côté pour que ce week-end de Pâques soit une réussite.

Français au volant : les rois des incivilités

Une étude menée par Ipsos révèle qu’un conducteur français sur cinq « admet ne plus être la même personne lorsqu’il est au volant et s’estime plus nerveux, impulsif ou agressif ». Apparemment la route réveille le monstre qui sommeille en nous…

66 Minutes Grand Format

Tel Aviv, l'exemple ?

A Tel Aviv, la vie d'avant a repris. Les restaurants et les bars sont ouverts...plus de masque. Il faut dire que 60% de la population est vaccinée. C'est le retour de la liberté !