“Secrets de conso” : « Mon permis de conduire à tout prix », samedi 17 avril sur RMC Story

Samedi 17 avril à 21:05, Hapsatou Sy présentera sur RMC Story le nouveau numéro du magazine “Secrets de conso” dont le thème sera : « Mon permis de conduire à tout prix ».

Le permis de conduire : difficile à obtenir… et facile à perdre ! Pour avoir le fameux papier rose, ou pour garder leurs points, certains sont prêts à tout, et ont parfois même recours aux combines les plus douteuses…

Chaque année, ils sont plus de 3 millions à tenter de décrocher le précieux sésame. Mais moins de la moitié va l’obtenir. Et pour les autres, c’est parfois le début d’une longue galère : plusieurs mois d’attente, pour certains entre les mains d’auto-écoles peu scrupuleuses qui n’hésitent pas à abuser de la situation pour leur faire dépenser des centaines, voire des milliers d’euros… Trop compliqué, trop long, trop cher… Alors certains s’y prennent autrement.

Une nouvelle combine se développe à grande échelle : passer son permis à l’étranger, puis le faire valider en France.