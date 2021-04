“C Politique” dimanche 18 avril : les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Dimanche 18 avril à 18:30, Karim Rissouli présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique” qui proposera près de 2 heures 30 de reportages, d'analyses et de décryptage du monde qui nous entoure. À ses côtés, Camille Vigogne Le Coat, Anelise Borges et Laure Pollez et Thomas Snégaroff.

C POLITIQUE > 18.35 À 19.50 Invité : Alain Frachon, éditorialiste au Monde, spécialiste des relations internationales. Joe Biden "Sleepy Joe", "Joe l’endormi", est en train de réveiller l’Amérique… Joe Biden est installé à la Maison Blanche depuis 3 mois, bientôt 100 jours, et rarement le bilan des 100 premiers jours d’un président n’aura été aussi riche d’enseignements. La semaine politique d'Arnaud Muller En Coulisses : Les 100 jours de Biden. Invité : Douglas Kennedy, écrivain, auteur de "Isabelle l’après-midi" (Editions Belfond). Turquie : le cri d'alarme d'un Français. Invités : Arnaud Gavard, ami de Fabien Azoulay et François Zimeray, avocat de Fabien Azoulay, ancien diplomate. C POLITIQUE, LA SUITE > 19.55 À 20.45 Crise sanitaire : quels mots pour soulager les maux ? Invités : Christian Salmon, écrivain, essayiste, chercheur au CNRS, auteur de "La tyrannie des bouffons - Sur le pouvoir grotesque" (Editions Les liens qui libèrent) et Éric Fottorino, journaliste, co-fondateur de l’hebdomadaire "Le 1", du magazine "Zadig", de la revue "Légende", auteur de "Marina A" (Editions Gallimard). Sur le terrain avec Laure Pollez > Internes : en première ligne face au virus. Invité : Gaétan Casanova, interne d’Anesthésie-Réanimation à Paris, président de l’Intersyndicale Nationale des Internes. Royaume-Uni, vers la fin de la monarchie ? Invitée : Delphine Papin, responsable au service infographie au journal "Le Monde" et auteure de "L'Atlas des frontières" (Editions les arènes).