“50' Inside” samedi 17 avril sur TF1 : les reportages diffusés cette semaine (vidéo)

Samedi 17 avril à partir de 17:10, Nikos Aliagas présentera sur TF1 un nouveau numéro du magazine “50' Inside”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Au cours de cette émission spéciale, “50' Inside” reviendra sur les événements qui ont marqué les derniers mois de la famille royale. Du fol engouement pour Lady Di avec le succès de « The Crown », 23 ans après sa mort, aux conséquences planétaires de l’interview choc de Meghan et Harry, en passant par les nouvelles têtes du clan sur qui la Reine Elizabeth se repose déjà depuis quelques mois…

En froid avec la famille royale et absent de Grande-Bretagne depuis près d’un an, le prince Harry est revenu cette semaine sur le sol britannique pour assister aux funérailles de son grand-père, le prince Philip.

Envie de découvrir ce que renferment les villas des stars en Californie ? Aujourd’hui à 17:50 sur TF1, “50' Inside” vous emmène à la rencontre des architectes, designers et décorateurs d’intérieurs les plus courtisés d’Hollywood pour apprendre certains de leurs secrets pour satisfaire leurs clients les plus célèbres.

Clem sera de retour lundi à 21:05 sur TF1 pour une onzième saison. Une longévité que personne n'aurait pu prévoir, y compris Lucie Lucas qui incarne la jeune femme depuis le premier épisode en 2010 ! Auprès de Nikos Aliagas, l'actrice a laissé échapper quelques informations sur la saison à venir. Retrouvez son Portrait en 5 dates.

À 45 ans, Elisa Tovati est une femme comblée : un retour à la musique avec le single "Tout Va Bien", en duo avec John Mamann, et peut-être un album cette année, des projets au cinéma et une vie de famille bien remplie. Elle a reçu chez elle cette semaine “50' Inside” et c'est à découvrir samedi.

La nouvelle édition de son album "Mi Vida" est toujours disponible : Kendji est aux côtés de Nikos Aliagas cette semaine dans “50' Inside”.