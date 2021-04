“Complément d'enquête” « Jeff Bezos : le monde est à lui ? », jeudi 22 avril sur France 2 (vidéo)

Jeudi 22 avril à 22:55, Jacques Cardoze vous proposera sur France 2 un nouveau numéro du magazine “Complément d'enquête” qui s'interessera cette semaine à Jeff Bezos, le fondateur du site Amazon.

Le monde sort exsangue d’un an de pandémie et de confinements mais lui affiche une santé insolente.

Grâce à l’explosion des ventes en ligne, son entreprise Amazon a augmenté son chiffre d’affaires de près de 40 % et engrangé 21,3 milliards de dollars de bénéfices ! Ses détracteurs crient à l’indécence, citoyens et gouvernants appellent au boycott de ses produits, mais qui pourra stopper Jeff Bezos, l’homme le plus riche de la planète ?

Complément d’enquête sur le patron qui valait 180 milliards de dollars, un entrepreneur au corps bodybuildé et aux ambitions si vastes qu’elles dépassent les frontières terrestres. Le projet de Super Bezos ? Coloniser le système solaire, ni plus ni moins ! Du Texas où il engloutit sa fortune dans la construction de fusées à Seattle, son laboratoire géant, Complément d’enquête a retracé l’épopée de cet ancien geek qui en imaginant une simple librairie en ligne il y a 27 ans a fini par réaliser son rêve : vendre le monde.

Sa réussite, Jeff Bezos l’a bâtie sur une obsession : satisfaire le client. Un mantra qu’il martèle à ses employés. Et gare à ceux qui se plaignent des cadences de travail ou osent contester la parole du chef ! Enquête sur un patron nourri à la pensée libertarienne, allergique à toute forme d’interventionnisme, que ce soit des syndicats ou des pouvoirs publics. Sa bête noire ? Les impôts. Bezos ou l’art consommé de l’optimisation fiscale...