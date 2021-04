“Echappées Belles” : « La Champagne à vélo », samedi 24 avril sur France 5 (vidéo)

A découvrir ce samedi 24 avril à 20:50 sur France 5, un nouvel inédit du magazine “Echappées Belles”. Cette semaine, Jérôme Pitorin nous emmène le département de la Champagne à vélo.

Avec des centaines de kilomètres de canaux pourvus de chemins de halage, ses voies vertes et de très nombreuses petites routes à faible circulation, la campagne champenoise offre un terrain idéal pour une découverte à bicyclette.

Des paysages de vignes à perte de vue aux trésors architecturaux des villes chargées d'Histoire, chacun y trouve son compte, selon ses envies et son niveau.

Sacoches chargées sur le vélo, une boussole pour seule alliée, et voilà Jérôme Pitorin paré pour nous embarquer avec lui lors de son aventure en Champagne. Que serait ce périple sans passer par Reims ; Jérôme nous y emmène découvrir sa cathédrale et les joyaux qu'elle renferme…

Les reportages diffusés au cours de l'émission :

Les circuits vélo de la Champagne

Les mordus du vélo

Les caves prestigieuses de Champagne

Les vendanges

Découverte slow de la Champagne

Les femmes cyclistes.

A la suite de cet inédit, France 5 rediffusera le numéro « Dublin, l’Irlande au cœur ».

C'est à Dublin, « village-capitale » de l'Irlande, que Sophie part en voyage. Entre ses origines vikings, son histoire tournée vers l'eau et son héritage celte, la capitale de la République irlandaise est une ville pleine de diversité et de caractère.

Et cela ne s'arrête pas au centre-ville. Sophie s'apprête à découvrir également les villages alentours, et surtout la beauté romantique du comté de Meath et de sa célèbre vallée de la Boyne...

