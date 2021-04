“Secrets de conso” : « La guerre des loisirs à sensation », samedi 24 avril sur RMC Story

Samedi 24 avril à 21:05, Hapsatou Sy présentera sur RMC Story le nouveau numéro du magazine “Secrets de conso” dont le thème sera : « La guerre des loisirs à sensation ».

L’industrie des loisirs pèse plus de deux milliards d’euros par an. En vingt ans, la fréquentation des parcs d’attractions a été multipliée par dix. Mais jamais la concurrence n’a été aussi rude pour profiter d’un tel filon.

Clé du succès : course au gigantisme et sensations extrêmes. Voilà pourquoi on trouve, en tête de ce business, des immenses parcs de loisirs comme le parc Astérix, le plus ancien parc français, créé en 1989, qui doit faire face, 3 ans plus tard, à la concurrence sans merci du géant américain Disney.

Face à cette forte concurrence, certains professionnels des loisirs ne sont pas à la fête : ce sont les forains. Avec quels moyens, parfois controversés, les forains imposent-ils leur business ?