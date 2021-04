“66 minutes” dimanche 25 avril sur M6 : les reportages diffusés cette semaine (vidéo)

Ce dimanche 25 avril à partir de 17:20, Xavier de Moulins vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine “66 minutes”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Breakdance : la chance olympique

Le Breakdance va faire son aparition aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris, une bonne chance de médaille pour la France car les jeunes danseurs tricolores sont parmi les meilleurs au monde dans leur discipline.

Un îlot de nature au cœur de Paris

Des musées, une ménagerie et des serres tropicales géantes, le jardin des plantes fermé au public connait une vie intérieure riche durant la pandémie : plongée dans les coulisses de la jungle urbaine de Paris.

Légitime défense ou meurtre : une mère et sa fille face aux juges

Il y aura un 3ème procès pour Anouk Genries et sa fille Hélène, ces deux femmes avaient été condamnées à 25 ans et 20 ans de réclusion pour le meutre en 2014 à Sisteron de Krenar Skendo un ancien légionnaire et compagnon violent d'Anouk. Témoignage exclusif de sa fille Hélène dans “66 minutes”.

66 Minutes Grand Format

Marché d'Ajaccio : la douceur de vivre corse

Jambons de pays, fromages corses, langoustes...bienvenue sur le marché d'Ajaccio qui depuis le début du printemps retrouve des couleurs.. Au menu : saveurs locales et de sacrés personnages !