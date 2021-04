“Secrets de conso” : « Club Med, les coulisses d’une success story », samedi 1er mai sur RMC Story

Samedi 1er mai à 21:05, Hapsatou Sy présentera sur RMC Story le nouveau numéro du magazine “Secrets de conso” dont le thème sera : « Club Med, les coulisses d’une success story ».

C’est l’une des plus grandes success story de ces 70 dernières années. Avec ses 65 villages répartis dans 26 pays à travers la planète, près d’un million cinq cent mille voyageurs partent chaque année au Club Med.

A l’origine de cette réussite exceptionnelle : deux visionnaires partis à la conquête du monde. Une ascension incroyable qui a bien failli s’écrouler à cause d’un simple film : « Les Bronzés ». Mais grâce à toutes ses innovations, le Club Med a toujours su se relever et dénicher des talents comme, Patrick Bruel, Kad Merad, Anne Roumanoff et bien d’autres.

Grâce à des images d’archives exceptionnelles et à des témoignages inédits de Nicolas Canteloup ou de Thierry Lhermitte, découvrez la folle aventure de ce symbole du tourisme mondial.

