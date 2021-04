“C ce soir” jeudi 29 avril : les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Jeudi 29 avril à 22:40, Karim Rissouli vous donne rendez-vous sur France 5 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C ce soir”. Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Depuis le début de la crise sanitaire, les intellectuels ont été fortement sollicités pour penser le monde d'après. Plus que jamais la complexité du monde demande à être éclairée.

“C ce soir” est un talk où les idées sont les vedettes, une émission qui privilégie le sens à la polémique.

Chaque soir, Karim Rissouli, accompagné de Laure Adler, romancière, essayiste, journaliste à France Inter, Jean Birnbaum, directeur du « Monde des Livres », Camille Diao, journaliste notamment à France culture, et Maxime Darquier, journaliste, auparavant dans “C Politique”, reçoit un intellectuel, un artiste engagé qui débattra avec l'équipe et d'autres invités.

Au sommaire du Jeudi 29 avril 2021 :

Le thème de l'émission : Race, genre, #CancelCulture : Le grand péril américain ?

Les invités :

Mathieu Bock-Côté, sociologue, essayiste, auteur de "La Révolution racialiste - et autres virus idéologiques" aux éditions Presses de la Cité.

Éric Fassin, sociologue, essayiste, professeur à l’université Paris 8, co-auteur de "De la question sociale à la question raciale ?" aux Editions La Découverte.

Marc Weitzmann, écrivain, journaliste, producteur et animateur de l’émission "Signes des temps" sur France Culture.

Maboula Soumahoro, docteure en civilisations du monde anglophone et spécialiste en études africaines-américaines et de la diaspora noire/africaine, maîtresse de conférences à l’université de Tours et présidente de l’association Black History Month.