“C Politique” dimanche 2 mai : les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Dimanche 2 mai à 18:30, Karim Rissouli présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique” qui proposera près de 2 heures 30 de reportages, d'analyses et de décryptage du monde qui nous entoure. À ses côtés, Camille Vigogne Le Coat, Anelise Borges et Laure Pollez et Thomas Snégaroff.

C POLITIQUE > 18.35 À 19.50 Invité : Jean Viard, sociologue. Agriculture : un monde en crise Variant indien : la France est-elle menacée ? Avec Bruno Lina, virologue, chercheur au centre international de recherche en Infectiologie de l'INSERM, professeur au CHU de Lyon. C POLITIQUE, LA SUITE > 19.55 À 20.45 Spéciale Napoléon

Les invités : Jean Tulard, historien. Léa Charliquart, commissaire d'exposition, chargée de projet - Musée de l'Armée - Hôtel des Invalides. François Durpaire, historien. Jean-Gérald Garcin.