“Vive le camping” aux flots bleus au pied de la dune du Pilat, jeudi 6 mai sur 6ter

Jeudi 6 mai à 21:05, Elodie Gossuin vous donne rendez-vous sur 6ter pour un nouvel inédit de “Vive le camping” qui nous emmène cette semaine dans un camping mythique au pied de la dune du Pilat.

Cette semaine, Élodie Gossuin nous emmène dans un camping célèbre situé sur le Bassin d'Arcachon : les Flots Bleus, l'endroit où ont été tournés les 3 volets de la saga « Camping ». Rebaptisé camping de la Dune, cet établissement 3 étoiles accueille chaque année des vacanciers attirés par les souvenirs du film mais aussi par sa situation géographique unique, au pied de la majestueuse dune du Pilat. Qu'on soit sous la tente, en caravane, en bungalow ou en mobile home, c'est un cadre sympathique et animé pour un séjour mémorable.

Depuis 6 ans, Carole, Mike, leurs 3 enfants et leur chien passent leurs vacances ici. Ces Vendéens ont tissé des liens très forts avec toute l'équipe d'animation. Et entre les Olympiades, la soirée karaoké, l'élection de Miss Camping et les activités nautiques, ils ne risquent pas de s'ennuyer !

Pour d'autres, comme Sébastien, Marie-Pierre et leur fille Plume, c'est une grande première. “Vive le camping” a suivi cette tribu de sportifs venue découvrir la région en partageant des sensations fortes : kayak, VTT, parapente… ils veulent tout essayer !

Enfin, Ludovic, Laure, Sandra et Fifi forment une bande de copains fans du film « Camping ». Ils sont venus pour s'amuser et se détendre sous les pins. Mais Ludo, champion de pétanque, va leur mettre la pression car il veut remporter le gros lot du tournoi !