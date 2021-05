“Secrets de conso” : « Le lait bio : enquête sur les produits vedettes », samedi 8 mai sur RMC Story

Samedi 8 mai à 21:05, Hapsatou Sy présentera sur RMC Story le nouveau numéro du magazine “Secrets de conso” dont le thème sera : « Le lait bio : enquête sur les produits vedettes ».

60% des enfants et 40% des adultes boivent du lait tous les jours. Une question d’habitude mais surtout le résultat d’un puissant marketing de l’industrie, en dépit des avertissements de plus en plus de scientifiques sur

la consommation de lait au-delà de la petite enfance.

Le lait est-il vraiment bon pour la santé ? Comment sont élevées ces vaches qui alimentent nos rayons laitiers et quelle est la différence entre les laits de grande marque et ceux vendus trois fois moins chers en hard discount ?

