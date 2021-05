“Dimanche en politique” : Gabriel Attal est l'invité de Francis Letellier ce 9 mai sur France 3

Ce 9 mai à 12:10 sur France 3, “Dimanche en politique”, le magazine politique de France 3, reçoit Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement et secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre.

Crise sanitaire, sécurité, emploi, écologie, et alliances électorales... A un an du second tour de la présidentielle, tout est déjà largement interprété comme signes et symboles d’une campagne à venir.

Alors que le gouvernement travaille au bilan des promesses tenues, l’actualité apporte son lot d’événements tragiques. Un policier tué sur un point de deal à Avignon et un féminicide dont l’auteur, récidiviste et toujours armé, a échappé aux mesures d’éloignement de sa victime. Comment rendre effectifs les dispositifs et les décisions ? Faut-il toujours plus de lois et règlements ou davantage de moyens sur le terrain ?

Gabriel Attal évoque également ce qui attend les Français sur le terrain sanitaire d’ici l’été. Accélérer la vaccination semble aujourd’hui une idée largement partagée par l’ensemble du spectre politique.

Il est aussi interrogé sur la stratégie d’Emmanuel Macron en vue de 2022 quand le parti du président cherche tantôt des alliances, tantôt à fracturer la droite dans la campagne des régionales...

Gabriel Attal sera interrogé par Francis Letellier, avec le regard et les questions de Frédéric Says, journaliste politique à France Culture.