“Jeudi Reportage” : « Au coeur du trafic parisien avec les motards de la police », ce 13 mai sur C8

Jeudi 13 mai à 21:15, Carole Rousseau vous donne rendez-vous sur C8 pour un nouveau numéro de “Jeudi Reportage” en immersion dans trafic parisien avec les motards de la police.

En plein cœur de la capitale, se trouve le QG de la compagnie des motards de la police parisienne.

Pendant plusieurs mois, des caméras ont suivi les interventions les plus spectaculaires de cette unité d'élite : poursuite de chauffards, escorte de véhicules d'urgence, ou encore lutte contre les délits routiers et la criminalité. Cette brigade est l'unité motorisée la plus importante d'Europe.

Plus de deux cents policiers, triés sur le volet, sont capables d'affronter toutes les situations. Ces femmes et ces hommes surentraînés interviennent à haute vitesse. A deux-roues, ils réalisent plus de 200 000 missions chaque année.