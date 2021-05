“C Politique” dimanche 16 mai : les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Dimanche 16 mai à 18:30, Karim Rissouli présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique” qui proposera près de 2 heures 30 de reportages, d'analyses et de décryptage du monde qui nous entoure. À ses côtés, Camille Vigogne Le Coat, Anelise Borges et Laure Pollez et Thomas Snégaroff.

C POLITIQUE > 18.35 À 19.50 Invité : Luc Bronner, grand reporter au Monde. Trafic de drogue

Invitée : Caroline Janvier, députée du Loiret qui prône une « légalisation régulée » du cannabis.

Jérusalem nouveaux affrontements entre Israël et les Palestiniens Invité : Charles Enderlin, journaliste. C POLITIQUE, LA SUITE > 19.55 À 20.45 Invités : Olivier Py et Edwy Plenel. A l'occasion de la diffusion du documenaire « Enfants de Daech, les damnés de la guerre », mardi 18 mai sur France 5 , Karim Rissouli reçoit sa réalisatrice Anne Poiret et Wilson Fache.