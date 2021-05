“50' Inside” samedi 15 mai sur TF1 : les reportages diffusés cette semaine (vidéo)

Samedi 15 mai à partir de 17:50, Nikos Aliagas présentera sur TF1 un nouveau numéro du magazine “50' Inside”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine et les premières images exclusives.

Ce samedi, nous saurons qui des 4 finalistes de The Voice : la plus belle voix remportera la victoire. L’occasion pour “50' Inside” de revenir sur le parcours de l’un des coachs de cette édition : Vianney, un artiste atypique qui a su conquérir le cœur du public en seulement trois albums. C’estla Story de la semaine.

Cette semaine, “50' Inside” a suivi Sylvie Tellier dans son quotidien bien rempli, entre sa vie de famille, ses activités de femme d’affaires et la préparation d’Amandine Petit au concours de Miss Univers qui se tiendra à Miami dimanche soir.

C’est l’un des participants les plus emblématiques de Koh Lanta : Moundir. L’ancien entraîneur sportif de 47 ans a vu sa vie bouleversée il y a deux mois, touché gravement par le Covid. Il recouvre peu à peu ses forces et a accepté de se livrer auprès de Nikos Aliagas à l’occasion de la sortie de son premier livre « Père et fils » . Un entretien exclusif à découvrir samedi.

“50' Inside” s’envole pour les Seychelles, un archipel de 115 îles aux allures de paradis. Soleil éclatant, plages de sable blanc et eaux turquoises seront au rendez-vous.