“La grande librairie” mercredi 19 mai : les invités reçus par François Busnel sur France 5

Mercredi 19 mai à 20:50 sur France 5, François Busnel propose une nouvelle “Grande Librairie”. Voici les invités qui seront à ses côtés cette semaine.

Et si par les temps qui courent nous avions plus que jamais besoin de contes et d’utopies, d’un peu de fantaisie et surtout de beauté ? Cette semaine, François Busnel reçoit quatre auteurs qui partagent un même amour de la langue française !

Daniel Pennac entremêle récit personnel autour de son frère, Bernard, aujourd’hui disparu et des extraits de "Bartleby le scribe" le roman, génial, d’Herman Melville, dans une pièce de théâtre inédite, "Bartleby mon frère" (Gallimard).

Dans "Mes 18 exils" (Éditions de L'Iconoclaste), Susie Morgenstern déroule le fil de son existence : l’histoire d’une petite fille juive née dans la même ville que Philip Roth et Paul Auster, et qui s’imposera grâce à la langue française comme une star de la littérature jeunesse.

Et si, plutôt que de la reconstruire à l’identique, on faisait de Notre-Dame de Paris un jardin ? C’est l’idée du jardinier paysagiste Gilles Clément. Il imagine dans ce conte drôle et poétique un édifice en perpétuelle transformation. "Notre-Dame-des-Plantes" (Bayard Jeunesse) est une ode à la vie et à la nature.

Enfin, le rappeur Oxmo Puccino propose un conte, "Les réveilleurs de soleil" (Éditions JC Lattès) : quand une petite fille de 13 ans affronte l’urgence écologique.