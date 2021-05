“66 minutes” dimanche 23 mai sur M6 : les reportages diffusés cette semaine (vidéo)

Ce dimanche 23 mai à partir de 17:20, Xavier de Moulins vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine “66 minutes”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Les défis de Pauline

Renversée par une voiture en 2018, Pauline Déroulède a perdu une jambe mais pas sa combativité et sa rage de vaincre. Cette tenniswoman mène désormais un combat pour la sécurité routière et veut participer aux jeux paralympiques de Paris en 2024.

Mister France : pas qu'une histoire d'abdos

Paillettes, tapis rouge, célébrité : le concours Mister France vient de dévoiler son vainqueur à la Grande Motte rêve de rivaliser avec la sélection des Miss France...

Vacances en Van : la nouvelle tendance

Tout le monde veut son Van : les chiffres de vente et de location de ces camionnettes aménagées explosent. Ils représentent pour les vacanciers une quête de nature et de liberté et une nouvelle façon de voyager en famille.

66 Minutes Grand Format

Le contenu n'a pas été communiqué par M6 pour le moment... Cet article sera réactualisé dans le courant de la journée si la chaîne communique sur le contenu de 66 Minutes Grand Format.