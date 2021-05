“C ce soir” mercredi 26 mai : les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Mercredi 26 mai à 22:30, Karim Rissouli vous donne rendez-vous sur France 5 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C ce soir”. Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Depuis le début de la crise sanitaire, les intellectuels ont été fortement sollicités pour penser le monde d'après. Plus que jamais la complexité du monde demande à être éclairée.

“C ce soir” est un talk où les idées sont les vedettes, une émission qui privilégie le sens à la polémique.

Chaque soir, Karim Rissouli, accompagné de Laure Adler, romancière, essayiste, journaliste à France Inter, Jean Birnbaum, directeur du « Monde des Livres », Camille Diao, journaliste notamment à France culture, et Maxime Darquier, journaliste, auparavant dans “C Politique”, reçoit un intellectuel, un artiste engagé qui débattra avec l'équipe et d'autres invités.

Au sommaire du mercredi 26 mai 2021 :

Karim Rissouli reçoit : Oxmo Puccino, rappeur, parolier, interprète et auteur de "Les Réveilleurs de Soleil" aux éditionsLattes.

La rencontre avec Matthieu Bidan, journaliste et réalisateur de la série "Rixes, victimes de guerres de cités", et Adama Camara, militant associatif et rappeur.

Le thème de l'émission : Féminicides / Le gouvernement en fait-il assez ?

Les invités :

Elisa Moreno, ministre déléguée auprès du Premier ministre.

Laura Rapp, victime de violences conjugales.

Zoé Royaux, avocate, porte parole de la Fondation des femmes