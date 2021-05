“Dimanche en politique” : Jean-Christophe Lagarde & Johanna Rolland invités de Francis Letellier ce 30 mai sur France 3

Ce 30 mai à 12:10 sur France 3, “Dimanche en politique”, le magazine politique de France 3, reçoit Jean-Christophe Lagarde, président de l’UDI, député de Seine-Saint-Denis, et Johanna Rolland, maire de Nantes, présidente de France urbaine, et porte-parole du Parti socialiste pour la présidentielle de 2022.

Alors que tous les Français de plus de 18 ans peuvent désormais se faire vacciner et que le déconfinement se poursuit, l’exécutif vient de signifier la fin du "quoi qu’il en coûte" en septembre 2021, misant sur une reprise économique et une croissance de 5%. Avant, il y aura pour le gouvernement un test électoral sous la forme d'élections départementales et régionales.

Dans certaines régions, le Rassemblement national est crédité de bons sondages qui obligent les partis à se positionner. La République en marche, le parti présidentiel qui n’a pas de sortants, tente de nouer des alliances et d'apparaître comme un rempart au parti de Marine Le Pen. Un scrutin territorial où se débattent aussi les thèmes de la sécurité, de l’écologie et, bien sûr, les problématiques sociales de sortie de crise.

Le centre de Jean-Christophe Lagarde et le PS de Johanna Rolland pourront-ils avoir une candidature autonome en 2022 ou devront-ils chercher de nouvelles alliances ?

Ces deux élus de terrain incarnent deux formations politiques que le macronisme a lui aussi bousculées. Ils sont interrogés par Francis Letellier, avec le regard et les questions d'Olivier Pérou, journaliste politique au Point.