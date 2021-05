“C Politique” dimanche 30 mai : les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Dimanche 30 mai à 18:30, Karim Rissouli présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique” qui proposera près de 2 heures 30 de reportages, d'analyses et de décryptage du monde qui nous entoure. À ses côtés, Camille Vigogne Le Coat, Anelise Borges et Laure Pollez et Thomas Snégaroff.

C POLITIQUE > 18.35 À 19.50 Invité : Jean-Pierre Le Goff, philosophe et sociologue, auteur du livre « La société malade : Comment la pandémie nous affecte » chez Stock. En Coulisses > Régionales, la bataille des Hauts-de-France Le document C Politique : Rwanda, la France complice du génocide

Invités : Stéphane Audouin-Rouzeau, historien. Jean-Christophe Klotz, journaliste. Dafroza Gauthier, rescapée du génocide des Tutsi au Rwanda. C POLITIQUE, LA SUITE > 19.55 À 20.45 La rencontre : Fabienne Klein-Donati, procureur de la République de Seine-Saint-Denis et Serge Hefez, psychiatre et psychanalyste. Sur le terrain > Féminicides, comment traiter les hommes violents ? Avec : Alexia Delbreil, psychiatre et médecin légiste. « La Fabrique du mensonge » enquête sur l’assassinat de Samuel Paty Document diffusé dimanche 30 mai à 20:50 sur France 5, Karim Rissouli reçoit : Guillaume Auda, journaliste.