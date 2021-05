“50' Inside” reçoit Patrick Bruel samedi 29 mai sur TF1 : sommaire et 1ères images (vidéo)

Samedi 29 mai à partir de 17:50, Nikos Aliagas présentera sur TF1 un nouveau numéro du magazine “50' Inside”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine et les premières images exclusives.

Mercredi sort le nouveau film réalisé par Michèle Laroque "Chacun chez soi". Un nouvel accomplissement pour celle qui multiplie les projets ces dernières années : de quoi rendre fière sa plus grande fan, sa mère. Retrouvez son Portrait en 5 dates aujourd'hui sur TF1.

Chez les Belmondo, le talent se transmet de génération en génération, que ce soit au cinéma ou derrière les fourneaux. “50' Inside” vous donne rendez-vous avec le clan Belmondo aujourd'hui sur TF1.

Pour la première fois, GIMS a embarqués “50' Inside” dans ses valises, de Dubaï aux Maldives, pour partager son quotidien. Que ce soit son intimité en famille ou ses nouveaux défis professionnels, “50' Inside” vous montre la vie à 100 à l'heure de l'un des plus secrets des rappeurs français.

Entre nouvelles chansons, projet de tournée et une exposition en juin à Marseille pour célébrer les 60 ans des The Rolling Stones, Mick Jagger, 77 ans, ne s'arrête jamais. “50' Inside” revient sur les secrets de jouvence du papy terrible du rock anglais

Six ans après sa victoire à The Voice : la plus belle voix, le chanteur Lilian Renaud revient avec un quatrième album qu'il a composé, écrit et produit chez lui en Franche-Comté. Il a accueillit “50' Inside” dans son intimité, et c'est à découvrir aujourd'hui sur TF1.

À l'affiche de "Villa Caprice" le 2 juin au cinéma et en tournée dans toute la France dès septembre, Patrick Bruel sort également un nouveau titre ce weekend, intitulé "À la santé des gens que j'aime". Il est l'invité cette semaine de Nikos Aliagas dans “50' Inside”.