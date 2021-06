“Envoyé Spécial” jeudi 3 juin sur France 2 : les reportages au sommaire (vidéo)

Jeudi 3 juin à 21:05, Elise Lucet présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine “Envoyé Spécial”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Le choix d’Envoyé spécial "Ma maison faite « maison »"

Bâtir sa maison de ses mains : l’idée séduit de plus en plus de Français. Chaque année, ils sont entre 8 000 et 10 000 à se lancer dans l'aventure, soit 5 à 6% de l’ensemble des maisons construites. Mais quelle aventure ! Et pas toujours couronnée de succès !

A Reims, Clélia et Adrien, construisent eux-mêmes la maison traditionnelle de leurs rêves. Objectif : limiter les coûts au maximum. Dans le Var, des retraités bâtissent carrément... leur hameau de maisons écologiques.

Certains, comme Damien et Carole en Normandie, choisissent un modèle hybride : la maison en « prêt à finir », où les éléments sont apportés sur le terrain, à charge pour les propriétaires d'assembler cet immense jeu de construction...

Mais dans tous les cas, il leur faudra à tous plusieurs mois, voire plusieurs années pour achever leur projet… quand ils parviennent à aller jusqu'au bout !

Reportage de Marine Haag, Manon Descoubes et Thomas Lhoste / FTV Studio.

L'enquête d’Envoyé spécial "Les urgences de l'enfance"

A Rennes, les urgences pédopsychiatriques n'ont jamais accueilli autant d'enfants et d'adolescents en détresse. Depuis l’automne dernier, les médecins constatent trois fois plus de passage aux urgences pour des troubles anxieux sévères. Et deux fois plus de tentatives de suicides. Exceptionnellement, l'équipe de soignants, les familles et les ados en souffrance ont accepté les caméras d'Envoyé Spécial.

Louis, 12 ans, a essayé de mettre fin à ses jours pendant le confinement, sans événement déclencheur précis. Comment le comprendre et le rassurer ? Théo, 13 ans, en souffrance depuis des mois, lui, ne parvient pas à bénéficier d’un suivi psychologique adapté. Il y a aussi Clara, 14 ans, qui demande à être hospitalisée en urgence, effrayée par ses idées noires. Ce sont des enfants sensibles qui tenaient grâce à l’école, aux copains, au sport. Mais la crise sanitaire et les restrictions successives les ont fait basculer.

Reportage d'Alice Gauvin, Violaine Vermot-Gaud et Max Paquereau.

L'envoyée spéciale "Némo, la gardienne de la forêt"

C’est l’histoire d’une jeune femme qui consacre sa vie à la défense de son territoire : des milliers d’hectares de forêt amazonienne, en Equateur. A 34 ans, Nemonte Nenquimo est à la tête d’un mouvement de résistance pour empêcher les compagnies pétrolières de pénétrer sur ses terres et d’y causer déforestation et dégâts environnementaux. Après des mois de combat, elle a remporté une victoire historique devant les tribunaux : elle a contraint son gouvernement à suspendre la mise aux enchères de son territoire. A 6 heures de canoë de la première route, Nemo nous invite à découvrir son monde. Les Waoranis n’ont pas changé grand-chose à leur façon de vivre depuis des milliers d’années. Ils vivent en quasi-autonomie, se nourrissant et se soignant de tout ce que leur offre leur précieuse nature.

Un reportage de Laura Aguirre de Carcer, Swanny Thiébaut et Marielle Krouk / rediffusion.