Présenté par Ali Baddou, “C l'hebdo” revient chaque samedi à 19:00 sur France 5 sur les événements qui ont marqué la semaine écoulée. Voici le sommaire et les invités de ce samedi 5 juin 2021.

Cette semaine, Ali Baddou reçoit un invité exceptionnel : Robert Badinter, ancien garde des sceaux qui s'est fait connaître pour son combat contre la peine de mort dont il a défendu l'abolition devant le Parlement en 1981.



Pourquoi on s’énerve ? avec Martin Legros, philosophe et journaliste & Elsa Godart, philosophe, psychanalyste et essayiste.

Des animaux et des hommes avec Vinciane Despret, philosophe des sciences belge, professeur à l'université de Liège et à l’université libre de Bruxelles.