“Dimanche en politique” : Patrick Mignola & Alexis Corbière invités de Francis Letellier ce 6 juin sur France 3

Ce 6 juin à 12:10 sur France 3, “Dimanche en politique”, le magazine politique de France 3, reçoit Patrick Mignola, vice-président du MoDem, député de Savoie et président du groupe MoDem à l'Assemblée nationale, et Alexis Corbière, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon et député La France insoumise de Seine Saint-Denis.

Mieux vaut prendre le pouls des Français lorsque ceux-ci commencent à voir le bout du tunnel de la crise sanitaire et que le soleil pointe son nez à l’horizon. Ce pourrait être le calcul du président de la République, soucieux d’entamer sa "concertation dans les territoires" en vue de donner la couleur de la campagne 2022 . Voici donc Emmanuel Macron cette semaine dans le Lot, d’où il annonce la vaccination prochaine pour les jeunes de 12 à 18 ans, mais aussi pour dire qu’il est trop tôt pour annoncer sa candidature car "je devrais prendre des décisions, certaines difficiles, cet été", assure-t-il. Le scrutin régional et départemental prend des allures de tour de chauffe de la présidentielle, avec en toile de fond la question du front républicain. Les états-majors, opposition comme majorité, se divisent sur la question de savoir s’il faut tout faire et donc se retirer pour empêcher la victoire du Rassemblement national. Pendant ce temps, les Français tout juste déconfinés vont-ils remplir leur devoir électoral ou bouder les urnes ? La fin annoncée du "quoi qu’il en coûte" va-t-il peser sur les faillites d’entreprises attendues ? Le rebond de la consommation suffira-t-il à faire redémarrer l’économie ? Patrick Mignola et Alexis Corbière sont interrogés par Francis Letellier, avec le regard et les questions de Nathalie Mauret, journaliste politique au groupe de presse EBRA.