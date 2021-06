“Nous, les Européens” : « Nouvelles tactiques pour le plastique », dimanche 13 juin sur France 3

Dimanche 13 juin à 10:45, Francis Letellier présentera sur France 3 un nouveau numéro du magazine “Nous les européens” qui prendra cette semaine la direction l'Espagne, bordée par la Méditerranée devenue la mer la plus polluée au monde, dans laquelle se déverse chaque année 600 000 tonnes de déchets plastique, de quoi remplir 109 fois le stade Vélodrome à Marseille !

Environ 100 000 animaux marins et un million d’oiseaux meurent chaque année à cause des déchets plastique qui se retrouvent dans les océans. Un impact écologique et environnemental considérable. Alors, la question du recyclage est aujourd'hui un enjeu vital, parce qu’il n’y a pas de planète B...

Le grand reportage

"Le plastique tue notre gagne-pain. Les poissons meurent. On sort des tonnes de plastique chaque année. Parfois quand on ouvre des poissons, on découvre des microplastiques dans leurs entrailles. Ça ne peut pas continuer comme ça. On a qu’une seule planète..." s'insurge un pêcheur de Benidorm, en Espagne, pays européen qui déverse le plus de déchets plastique en Méditerranée. De nombreuses initiatives y ont émergé pour lutter contre ce fléau.

Un reportage de Frédérique Maillard-Laudisa et Loïc Le Moigne.

Les invités :

Eric Akopian, président et cofondateur de l’association Clean my Calanques, qui affirme : "Beaucoup de personnes pensent que les petits gestes isolés sont inutiles et qu'il vaut mieux baisser les bras. C’est tout le contraire ! Chaque action a son impact, et nous devons montrer l’exemple aux générations futures pour protéger notre environnement."

Stéphane Testa, fondateur de Carbon Blue, une start-up de Gémenos (Bouches-du Rhône) qui "réintègre dans un cycle de production les déchets plastique aujourd’hui problématiques pour créer les métiers de demain".

François-Michel Lambert, député des Bouches-du-Rhône, qui milite pour la limitation du plastique issu du pétrole.