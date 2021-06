“Dimanche en politique” : sommaire & invités de Francis Letellier ce 13 juin sur France 3

Ce 13 juin à 12:10 sur France 3, “Dimanche en politique”, le magazine politique de France 3, reçoit Annie Genevard, députée Les Républicains du Doubs, vice-présidente de l’Assemblée nationale, et Jérôme Rivière, député européen Rassemblement national, membre du conseil national du RN

La gifle reçue par Emmanuel Macron cette semaine est-elle le signe d’une montée soudaine de la violence en politique ? Du côté de l’exécutif, on veut y voir un acte isolé plutôt que le reflet d’un climat général et Emmanuel Macron n’a d’ailleurs pas porté plainte. Toutefois, cet acte a eu un impact fort dans l’opinion, et la classe politique ne s’y est pas trompée en le condamnant de manière unanime. En effet, s’attaquer à la personne du président de la République est forcément porteur de symboles, dont celui de la démocratie attaquée. Ce climat de violence et de tensions sera-t-il le marqueur de la campagne électorale présidentielle à venir ?

Les Français, répondront-ils présents pour les élections départementales et régionales dans quelques jours ? Y aura-t-il des alliances ou des rapprochements entre Les Républicains et le Rassemblement national ? Le front républicain est-il encore d’actualité ?

Pour l’heure, c’est davantage la sortie progressive de la crise sanitaire qui occupe la vie quotidienne des Français, avec l’ouverture des restaurants et des clubs sportifs. Si l’espoir d’un retour à la normale est dans toutes les têtes, les préoccupations de la rentrée sont aussi dans les discussions, notamment le retour de la fameuse réforme des retraites.

Annie Genevard et Jérôme Rivière sont interrogés par Francis Letellier, avec le regard et les questions de Frédéric Says, journaliste politique à France Culture.