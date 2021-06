“Etat de choc” « Ados difficiles : traitements de choc made in USA », mardi 15 juin sur W9

Mardi 15 juin à 21:05, Stéphanie Renouvin vous proposera de voir ou de revoir sur W9 le numéro du magazine “Etat de choc” consacré aux ados difficiles et vous emmène aux États-Unis au cœur des « boot camps » pour adolescents.

Ce sont des méthodes inimaginables en France : aux États-Unis, des parents n'hésitent pas à envoyer leurs enfants et leurs ados turbulents dans des camps de redressement, appelés « boot camps ». Gérés par d'anciens instructeurs de l'armée, ces camps sont au nombre de 1 000, répartis sur tout le territoire américain. La philosophie des « boot camps » est simple : ces enfants difficiles (qui ne sont pas des délinquants) et parfois très jeunes (à partir de 7 ans) manquent de cadre chez eux et doivent d'abord apprendre l'ordre et la discipline.

Pour cela, les instructeurs emploient la méthode forte. Exercices physiques exténuants, discipline militaire et punitions sévères pour les plus récalcitrants. Objectif : mater ces « petits rebelles » pour les rendre plus dociles, plus obéissants.

Même aux États-Unis, ces traitements de choc sont loin de faire l'unanimité. En exclusivité, nos caméras ont pu voir fonctionner de l'intérieur plusieurs « boot camps », notamment en Floride et en Californie. Nous avons interrogé les parents qui ont choisi d'y envoyer leurs enfants, et recueilli les témoignages de ces mêmes enfants après cette expérience hors norme, pouvant se révéler traumatisante.

En plus des « boot camps », un autre business s'est développé aux États-Unis : celui des « transporteurs d'enfants ». Ces hommes sont payés pour aller chercher des petits durs au domicile parental pour les emmener de force dans des internats. Certains de ces internats ressemblent à de véritables camps disciplinaires.

Comment les enfants vivent-ils l'épreuve des « boot camps » ? Cette discipline de fer donne-t-elle des résultats ? Ces méthodes pourraient-elles être importées en France ?

Stéphanie Renouvin ouvre le débat. Bienvenue dans un univers où les enfants ne sont plus les rois. Âmes sensibles s'abstenir !