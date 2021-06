“Vive le camping” au Domaine de la Bergerie, un camping XXL, jeudi 17 juin sur 6ter

Jeudi 17 juin à 21:05, Elodie Gossuin vous donne rendez-vous sur 6ter pour un nouvel inédit de “Vive le camping” qui nous emmène cette semaine sur la Côte d'Azur dans un camping XXL.

Cette semaine, Élodie Gossuin nous emmène dans le camping favori des amoureux de la Côte d'Azur : le Domaine de la Bergerie, à Roquebrune-sur-Argens, entre Sainte-Maxime et Saint-Raphaël. Au plus fort de l'été, cet établissement cinq étoiles accueille chaque année plus de 3 000 vacanciers attirés par ses installations et ses dimensions hors normes !

Un domaine de 40 hectares, un parc aquatique gigantesque et une équipe d'animation pléthorique au service des résidents venus de toute la France. Qu'on soit sous la tente, en caravane ou en mobil-home, c'est un cadre idéal pour les vacances en famille !

Fidèles habitués du camping, les Touchard vont retrouver leur mobil-home favori pour la 6e fois. Si Christine et Thierry s'attendent à un séjour sportif et relaxant, leur fille Alexandra compte bien faire découvrir à Océane, sa meilleure amie, les animations nocturnes de La Bergerie. Comment parents et enfants vont-ils harmoniser leurs horaires ?

Venus de Valenciennes, dans les Hauts-de-France, les Legrand ont cassé leur tirelire pour installer leurs quartiers d'été au soleil du midi. Pour ces parents de trois enfants, c'est la première visite. Et Paul, 17 ans, leur aîné, a invité sa petite amie. Alors, comment va se passer la cohabitation ?

Enfin, comme chaque année, les Godart ont laissé leur village champenois dans le rétroviseur pour aller planter leur tente familiale sur le Domaine. Et ils ont un petit rituel : le bain de mer sur la plage des Issambres. Jessica, Stéphane et leurs deux filles vont-ils arriver à lâcher prise et à se détendre à petit prix pendant leur unique semaine de vacances ?