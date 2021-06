“Enquête d'action” « Mariages : ils réalisent leur rêve », vendredi 18 juin sur W9

Vendredi 18 juin à 21:05, Marie-Ange CASALTA vous proposera de découvrir sur W9 un nouveau numéro du magazine “Enquête d'action” : « Mariages : ils réalisent leur rêve ».

Un mariage incroyable, c'est ce que nous vendent souvent les wedding planners...Grâce à leur formule clé en main, il est aujourd'hui possible de se marier au soleil tout en ne s'occupant, de rien ! C'est en tout cas ce que propose Eric, wedding planner à Las Vegas depuis plus de 10 ans. Il doit organiser le renouvellement de vœux d'un couple de Français : Harold et Corine. Accompagnés de leurs deux filles, les amoureux ne souhaitent qu'une chose : se laisser surprendre par la ville du péché.

Un mariage de princesse, toutes les femmes en rêve… Même Lydie ! A 53 ans, celle que ses proches appellent la « tornade » a enfin dit oui à Didier, son compagnon depuis 20 ans. Et c'est à sa fille Aurélie d'organiser son mariage, un défi de taille pour la jeune femme qui souhaite en faire son métier.

Le mariage c'est surtout toute une symbolique ! Il y a encore quelques mois, impossible pour Morgane et Romain de parler engagement devant monsieur le Maire. Pourtant, à 23 et 27 ans, ils y pensent depuis des années mais le couple a d'autres priorités… Leur temps, leur énergie, leurs économies, ils les consacrent à l'amélioration du quotidien d'Ayden, leur fils ainé (5 ans) atteint de leucodystrophie… Alors, pour aider les jeunes parents, leurs amis ont mis en ligne une cagnotte sur internet. Ils ont récolté en tout 10 000 euros pour offrir à Morgane et Romain, le mariage de leur rêve.

Entre doutes, stress et moments de bonheur, nous suivrons les péripéties de ces trois mariages au grand cœur !