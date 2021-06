“C à vous” mercredi 23 juin : les invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Mercredi 23 juin à 19:00, Anne-Elisabeth Lemoine vous proposera de suivre en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, toute la bande d'Anne-Elisabeth Lemoine, Patrick Cohen, Emilie Tran NGuyen, Pierre Lescure, Marion Ruggieri et Antoine Genton se retrouve dans le loft de “C à vous”.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 donne la parole aux invités et fait la part belle à l'actualité la plus diverse.

C à vous

Un Président doit-il prendre des vacances ? Les réponses ce soir avec Christophe Barbier et Pierrick Geais.

Jean Dujardin, Grégory Gadebois, Doria Tillier et Pascale Arbillot seront sur le plateau à l’occasion de la sortie en salle du film « Présidents ».

C à vous, la suite

Les conseils précieux de Marie Drucker et Linda Hardy pour être heureuse et en forme, et les premiers pas sur scène de Jean-Louis Debré !