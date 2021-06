“Vive le camping” en Bretagne, un été dans un camping hors-norme, jeudi 1er juillet sur 6ter

Jeudi 1er juillet à 21:05, Elodie Gossuin vous donne rendez-vous sur 6ter pour un nouveau numéro de “Vive le camping” qui nous emmène cette semaine en Bretagne pour vivre un été dans un camping hors-norme.

Cette semaine, Élodie Gossuin vous emmène camper en Bretagne, dans un complexe touristique incroyable : il s'étend sur 200 hectares, l'équivalent d'un petit arrondissement de Paris. Sur place, on trouve sept piscines, des dizaines d'activités de plein air, des restaurants, une boîte de nuit et même un supermarché ! On peut dormir dans des mobil-homes, dans des cabanes sur l'eau… Sans compter les 650 emplacements de camping.

C'est pour pouvoir profiter de tout cela que Marylène, Christophe et leurs quatre filles sont venus de Toulouse. Ils ont choisi de camper dans une immense tente de 40 m² qu'il va d'abord falloir réussir à monter…

D'autres touristes viennent ici pour vivre une expérience inédite : passer la nuit dans une cabane perchée à 13 mètres du sol : c'est le cas de Thomas et sa petite amie Camille.

À la tête de cet endroit hors du commun, la famille le Chesnais qui a réussi son pari : plus de 30 000 vacanciers séjournent sur le domaine chaque été. Même des stars, comme l'actrice Eva Longoria et le basketteur Tony Parker, sont venus y passer quelques jours. Immersion le temps d'un été dans un camping hors-norme en Bretagne.