“Recherche appartement ou maison”: 3 numéros à revoir mardi 6 juillet sur M6 avec Stéphane Plaza

Mardi 6 juillet à partir de 21:05, M6 vous proposera de voir ou de revoir trois numéro de “Recherche appartement ou maison” avec Stéphane Plaza.

21:05 “Recherche appartement ou maison” Jeanne et Sylvain / Estelle / Patricia

Jeanne, 27 ans, est chef de produit dans le chocolat et Sylvain, 29 ans, est cheminot. Ils sont ensemble depuis 11 ans, sont tous les deux originaires de Marseille et se sont installés à Paris dans le XIe arrondissement pour des raisons professionnelles. Ils vivent dans un bel appartement, mais qui appartient à la mère de Jeanne, qui vit dans le Sud et vient régulièrement à Paris. Jeanne et Sylvain se retrouvent alors sur le canapé ! Aujourd'hui, ils aimeraient prendre leur indépendance et investir dans leur premier appartement. Cela fait plusieurs mois que le couple est en recherche, mais ils ne trouvent rien à leur goût. Stéphane Plaza va leur venir en aide, va-t-il trouver leur bonheur ?

Estelle, 41 ans, est éducatrice de jeunes enfants et Anthony, 43 ans, est médecin du sport. Ils ont 2 enfants, de 5 et 3 ans. Ils sont propriétaires d'un appartement à Lyon mais se sentent étouffés, ils rêvent d'une maison avec jardin ! Ils veulent se rapprocher de la campagne et avoir une chambre supplémentaire pour accueillir une jeune fille au pair, mais ils ne parviennent à trouver cette maison rêvée… Sandra Viricel va tout mettre en œuvre pour les aider dans ce beau projet. Va-t-elle trouver leur coin de verdure ?

Patricia, 57 ans, était contrôleuse des impôts, elle a pris sa retraite anticipée et s'est engagée en tant que pompière volontaire à Perpignan. Elle a 3 filles de 33, 27 et 23 ans qui vivent dans sa ville d'origine : Nantes. Patricia était partie vivre dans le sud par amour mais elle a divorcé et souhaite aujourd'hui rejoindre sa famille à Nantes. Elle a demandé sa mutation de caserne, il ne lui reste plus qu'à trouver… l'appartement ou la maison de ses rêves. C'est Thibault Chanel qui va aider la dynamique Patricia à trouver le bien idéal, va-t-il relever ce défi ?

23:10 “Recherche appartement ou maison” spéciale « extérieurs » Jeanfi Janssens / Sarah et Vincent / Anne-Laure

Aujourd'hui, Recherche Appartement ou Maison se met au vert ! Un grand terrain, un jardin fleuri, ou juste un petit bout de balcon… bref un espace extérieur, tout le monde en rêve ! A fortiori suite au premier confinement, puisque la demande d'espaces extérieurs a depuis augmenté de près de 40% dans les recherches immobilières ! Difficulté maximum, donc, pour nos 3 recherches du jour !

À Paris, Jean-Philippe Janssens - dit Jeanfi - jeune homme à la voix atypique et à l'accent prononcé tout droit venu du nord de la France, est humoriste et sociétaire d'une émission de radio depuis maintenant 4 ans. Cet ancien stewart vit toujours en location dans un petit studio parisien. Aujourd'hui, il rêve d'un appartement bien à lui et il est prêt financièrement à se lancer dans sa première acquisition, avec un autre rêve : un extérieur (balcon ou terrasse). Le tout dans un quartier vivant ! Pour Stéphane Plaza ce sera comme chercher une aiguille dans une botte de foin puisqu'à Paris, seulement 1 appartement sur 5 possède un balcon…

Au Havre, Sarah et Vincent, 34 ans tous les 2, ont 3 enfants, un petit jardin mais de grandes ambitions : ils veulent installer leur famille recomposée dans de plus grands espaces. Une maison plus grande avec plus de chambres, plus de rangements et surtout un immense jardin, pour y installer une piscine, une cabane, un toboggan, une table de jardin et un terrain de basket ! Thibault Chanel va leur ouvrir la perspective d'une vie au vert. Va-t-il relever ce défi ?

Anne-Laure, 40 ans, est professeure de yoga, de pilates et de danse. Elle a décidé de quitter le Pays Basque pour rejoindre sa Bretagne natale, et a besoin d'une reconnexion avec la nature. Passionnée par son activité, Anne-Laure enchaîne les cours toute la journée et doit jongler entre 5 ou 6 lieux différents, et ses journées ne se terminent jamais avant 21h... Donc aujourd'hui, stop ! Elle veut changer de vie, faire un retour aux sources près de ses proches, vivre au milieu de la verdure et avoir un espace dédié à sa passion. C'est Agnès Bardoux qui va ouvrir ses chakras pour l'accompagner dans ce changement de vie. Va-t-elle dénicher la belle et grande longère qui rendrait Anne-Laure épanouie ?

01:05 “Recherche appartement ou maison” Arthur / Sylvie et Didier / Aurélie et Bertrand

Arthur, 29 ans, est opérateur pour le cinéma. Quand il n'est pas en tournage, il pratique la boxe, le rugby, la moto et, dès qu'il peut, il retrouve ses amis pour faire la fête. Jusqu'ici, Arthur partageait un appartement avec deux amis, mais après 3 ans de colocation et à l'aube de leurs 30 ans, les 3 compères ont décidé de se séparer. Arthur n'a pas eu d'autre choix que de se prendre en main et de chercher un appartement bien à lui. En attendant, il a dû se reloger… et c'est à Colombes, en banlieue parisienne, qu'il a trouvé la solution : chez papa et maman ! Mais même si le retour chez ses parents se passe très bien, leurs modes de vie différents et des horaires décalés rendent cette cohabitation quelque peu compliquée… Arthur a mis de l'argent de côté ; il veut aujourd'hui investir dans son premier appartement et il aimerait un bien atypique mais, seul, il n'a rien trouvé… Stéphane Plaza va aider Arthur dans cette recherche de ce bien original. Va-t-il lui dénicher ce bien rare ?

Sylvie, 57 ans, est directrice commerciale dans l'industrie. Didier, 63 ans, est un ancien fromager aujourd'hui à la retraite. Tous les deux divorcés, ils ne pensaient pas un jour retrouver l'amour et encore moins… grâce à un site de rencontre. À cette époque, Didier et Sylvie habitaient en Savoie, à 150 km l'un de l'autre… Rapidement, ils ont décidé de s'installer ensemble à Lyon. Tous les 2 bons vivants, ils veulent en effet profiter des avantages de la capitale des Gaules ! Le couple vit aujourd'hui dans le 1er arrondissement, un quartier pour lequel ils ont eu un vrai coup de cœur et où ils ont déjà leurs habitudes. Ils sont locataires d'un superbe appartement de 118m² mais, pour concrétiser leur histoire, ils aimeraient aujourd'hui acheter ensemble. Malheureusement, malgré de nombreuses visites, ils n'ont pas encore trouvé l'appartement qui pourrait les satisfaire… Sandra Viricel va aider ce couple d'amoureux à trouver le bel appartement lyonnais qu'il espère tant. Va-t-elle pouvoir répondre à toutes leurs exigences ?

Aurélie, 31 ans, est chargée de communication dans le domaine de la santé à Bordeaux. Bertrand, 34 ans, est socio-démographe à Paris. Ensemble depuis 4 ans, ils se sont connus à Paris mais Aurélie rêvait de partir vivre à Bordeaux. Elle a donc profité d'une opportunité professionnelle pour aller s'y installer avant Bertrand. Cela fait presque 2 ans qu'ils vivent leur amour à distance : chaque semaine Bertrand fait au moins 7 heures de train et passe son temps à courir… Mais tout est bientôt fini ! Maintenant qu'il a trouvé un travail ici, il va pouvoir passer sa vie avec Aurélie. Celle-ci loue actuellement un appartement de 35m². Trop petit pour eux deux, ils veulent une belle maison ! Même avec des travaux, le couple adore ça. Une maison qu'ils veulent pas très loin de leurs bureaux respectifs car ils se déplacent à vélo. Neil Narbonne va se lancer dans la recherche de cette maison qui rendra heureux ce couple amoureux. Va-t-il pouvoir les aider ?

Neil Narbonne est un nouvel expert qui rejoint l'émission pour s'occuper de la ville de Bordeaux et de ses environs. Passionné d'immobilier depuis toujours, il est à la tête de sa propre agence. Il aime faire des recherches poussées pour trouver à tous ses clients le bien le plus approprié.