“Enquête d'action” « Gendarmes de Gardanne : violences, escroqueries et prostitution », vendredi 9 juillet sur W9

Vendredi 9 juillet à 21:05, Marie-Ange CASALTA vous proposera de découvrir sur W9 un nouveau numéro du magazine “Enquête d'action” : « Gendarmes de Gardanne : violences, escroqueries et prostitution ».

Au beau milieu de la garrigue, à seulement 25 km au Nord de Marseille : Gardanne. Peuplée de familles et de retraités, la petite ville compte 20 000 habitants.

Là-bas, “Enquête d'action” y a suivi pendant plusieurs mois les 35 gendarmes de la brigade. Et vous allez voir que le quotidien de cette petite ville n'est pas forcément tranquille. Les nuits y sont chaudes : à la suite d'une perquisition, les gendarmes vont devoir procéder à la fermeture d'un club échangiste. La petite bourgade est aussi confrontée à de plus en plus de violences : drames familiaux, escroqueries et réseau de prostitution… Encore plus dramatique, la découverte d'un cadavre va les mener dans une enquête avec d'incroyables rebondissements.

Un quotidien très mouvementé pour les gendarmes. Notamment pour Fabrice qui malgré son expérience va devoir gérer une violente dispute conjugale durant laquelle il va devoir développer des trésors de diplomatie.

Brittany, la cadette de la brigade, va de son côté être confrontée à la recrudescence du nombre de prostituées sur les routes de la région.

En moyenne, plus de 1 500 délits sont commis chaque année à Gardanne. Alors chaque gendarme reste 24h/24 en alerte, toujours prêt à intervenir.