“Echappées Belles” à la Rochelle et dans les Pyrénées, samedi 10 juillet sur France 5 (vidéo)

A voir ou à revoir ce samedi 10 juillet à 20:50 sur France 5, deux numéros du magazine “Echappées Belles” qui nous emmènent à La Rochelle puis dans les Pyrénées.

Avec ses vieilles tours, ses quais, ses rues pavées de pierres de lest venues du monde entier, ses maisons à pans de bois datant du Moyen-âge, son hôtel de ville – le plus ancien de France – ou encore ses hôtels particuliers qui furent les demeures des grands armateurs rochelais, La Rochelle est un musée à ciel ouvert comme ses alentours.

Elle est également une ville pionnière dans de nombreux domaines telle la préservation de l'environnement. Jérôme Pitorin débute son séjour charentais dans la ville de Surgères....

Sujets diffusés au cours de l'émission :

La porte du Sud-Ouest

La mer pour tous

Préservation du littoral et de la vie marine

Le lycée aquacole et maritime

L'île d'Aix, portraits d'habitants.

En seconde partie de soirée, France 5 vous proposera de voir ou de revoir le numéro « Les Pyrénées de village en village ».

Castelnou, Villefranche-de-Conflent, Cauterets et Saint-Lary sont des villages nichés au coeur de vallées pyrénéennes. Chacun d'eux sont préservés par des amoureux de leur patrimoine.

Parcourir les sentiers de ces villages, sillonner les routes sinueuses et vertigineuses du parc national des Pyrénées, aller à la rencontre de celles et ceux qui font des Pyrénées un lieu aussi typique qu'original et immanquable sont les objectifs du voyage de Tiga.

Pour commencer son périple, elle arrive à pied à Villefranche-de-Conflent et déambule dans ses ruelles…

Sujets diffusés au cours de l'émission :