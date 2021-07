Le magazine “Les vacances préférées des Français” vous invite, samedi 17 juillet à 21:05 sur 6ter, à découvrir des vacances en familles dans le plus grand parc aquatique d'Europe.

Situé entre le parc Disneyland et Paris, un gigantesque village de loisirs de 500 hectares a vu le jour il y a peu. Un paradis pour les familles qui y séjournent : 120 hectares d'espaces verts, des dizaines d'activités, une ferme, des aires de jeux, un parcours d'accrobranche, et au bord du lac, un immense complexe aquatique avec piscine à vagues et une dizaine de toboggans à sensation. Le tout dans une eau chauffée à 30 degrés toute l'année.

Dans ce village de vacances XXL, les équipes du magazine ont partagé les vacances de 2 familles.

Les Gerda, des Bretons fans de nature qui vont passer une semaine dans un cottage en lisière de forêt avec un budget limité. Leur objectif : réussir à se faire plaisir sans vider leur portefeuille.

La famille Roudier, deux frère et sœur et leurs quatre enfants partent en vacances tous ensemble pour la 1re fois. Ils ont bien l'intention de profiter au maximum de toutes les infrastructures.

Nous suivrons également les journées plus que remplies de Nicolas, responsable de la sécurité des 11 000 m² de piscines. Et vous découvrirez que le directeur de ce village de vacances pas comme les autres n'hésite pas à jouer les « patron incognito » pour s'assurer que ses clients passent le meilleur des séjours.