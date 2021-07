“Capital” « Alimentation, logement, transport : enquête sur les trop bonnes affaires de l'été ! », dimanche 18 juillet sur M6

Dimanche 18 juillet à 21:05, Julien Courbet vous donnne rendez-vous sur M6 pour suivre un nouvel inédit de l'été du magazine “Capital” dont le thème sera : « Alimentation, logement, transport : enquête sur les trop bonnes affaires de l'été ! ».

L'été, c'est la haute saison pour les professionnels du tourisme. Mais tous ne sont pas aussi scrupuleux qu'ils en ont l'air. Des professionnels profitent du pic estival pour attraper les vacanciers dans les mailles de leur filet et vider leur porte-monnaie ! Parmi les arnaques les plus répandues, les fausses annonces de location de vacances qui proposent des maisons de rêve à prix cassés. Trop beau pour être vrai… Une fois sur place, la maison est déjà louée et impossible de récupérer son argent. Qui se cache derrière ces arnaques ? Que font les plateformes pour éviter de se voir polluer par ces fausses petites annonces ? “Capital” a remonté la filière de ces nouveaux escrocs.

Gare aussi aux nombreuses agences de location de voitures low cost qui fleurissent un peu partout en France et à l'étranger. Derrière leurs tarifs alléchants - 35% moins cher en moyenne que les loueurs traditionnels - se cachent parfois de très mauvaises surprises. Pour proposer des prix écrasés, un grand nombre d'entre elles facture au prix fort une multitude d'options additionnelles. Certaines vont même jusqu'à vous faire payer des dégâts sur le véhicule que vous n'avez jamais commis. Au final, la note peut vite devenir salée ! Et si, dans l'espoir d'éviter ces déconvenues, vous vous tournez vers les plateformes de location de voiture entre particuliers, ce sont d'autres déboires qui vous attendent, parfois bien plus risqués pour votre sécurité.

Enfin, l'autre piège qui guette les vacanciers, ce sont les achats de produits sur les marchés. Balances truquées pour vous faire payer plus cher vos olives ou vos fruits de saison ou encore faux « produits fermiers », attention aux nombreuses arnaques ! Alors que les Français sont prêts à dépenser davantage pour s'offrir des produits qui fleurent bon le terroir, certains marchands prennent des largesses avec cette appellation censée garantir un produit fabriqué à la ferme avec des ingrédients produits sur place. Derrière ces fromages, ces saucissons ou encore ces poulets, y a-t-il toujours un fermier ? Pour éviter que vos vacances ne tournent au cauchemar, “Capital” vous aide à déjouer les pièges de ces nouveaux escrocs qui sévissent en haute saison !