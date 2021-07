“Recherche appartement ou maison”: 3 numéros à revoir mardi 20 juillet sur M6 avec Stéphane Plaza

Mardi 20 juillet à partir de 21:05, M6 vous proposera de voir ou de revoir trois numéro de “Recherche appartement ou maison” avec Stéphane Plaza.

21:05 “Recherche appartement ou maison” Charles et Benjamin / Audrey / Muriel et Michel

Benjamin, 36 ans, buraliste, et Charles, 32 ans, vivent en location dans le 18e arrondissement de Paris, mais leur propriétaire veut récupérer cet appartement le plus rapidement possible.

À Paris, le marché de la location est ultra tendu. Alors quand Stéphane Plaza découvre que Ben et Charles vont être à la rue dans 2 mois, il va redoubler d'efforts pour trouver de beaux appartements dans des quartiers vivants de la capitale.

Notre agent va appliquer la méthode Plaza : humour et espoir ! Va-t-il trouver l'appartement idéal et surtout faire accepter leur dossier ?

À Toulouse, pour Muriel, 60 ans, et Michel, 61 ans, retraite rime avec rassemblement familial et changement de vie. Ils vivent actuellement en région parisienne mais n'ont plus aucune raison d'y rester : les enfants et petits-enfants de Muriel vivent à Toulouse et c'est naturellement dans cette région que notre couple de séniors a décidé de déménager.

Grâce à Sophie Bensaid et les belles maisons avec piscine qu'elle va leur sélectionner, ce passage va se faire en douceur ! Va-t-elle trouver la maison dont ils rêvent vraiment ?

À Besançon, Audrey, 28 ans, fait son premier achat et elle veut déjà 2 chambres pour avoir de la place pour dessiner et jouer à la console ! Cette jeune orthophoniste s'est installée à Besançon il y a 8 ans, et souhaite aujourd'hui investir dans son propre appartement dans le centre-ville. Son rêve : avoir une terrasse.

Romain Cartier va la guider dans sa recherche, et lui proposer des appartements spacieux et originaux. Va-t-il dénicher l'appartement avec extérieur tant espéré par Audrey ?

22:40 “Recherche appartement ou maison” Clémence / Jean-René et Françoise / Céline et Ophélie

Clémence, 30 ans, exerce l'activité de bloggeuse lifestyle ; c'est-à-dire qu'elle partage principalement ses bons plans mode, beauté, mais aussi son quotidien, et celui de ses 2 petits chiens, avec les personnes qui la suivent sur les réseaux sociaux. Originaire de Picardie, elle est partie vivre plusieurs années à Bordeaux avant de rejoindre Paris où elle souhaite à présent s'installer plus durablement. Mais seule, elle ne parvient pas à trouver le bel appartement qu'elle espère tant. Elle est donc retournée vivre chez sa maman en Picardie, et même si elles sont très fusionnelles, Clémence sait que c'est une situation temporaire et que sa vie est à Paris.

Stéphane Plaza va lui venir en aide pour la guider dans ses recherches, et lui faire une sélection de choix. Mais va-t-il trouver la perle rare à cette trentenaire exigeante ?

Jean-René et Françoise, 62 ans tous les deux, sont d'heureux retraités. Ils partagent leur vie entre Amiens, où ils ont leur résidence principale, et la région de Saint-Malo, où ils louent un petit meublé. Ils souhaitent aujourd'hui s'installer définitivement en Bretagne, au bord de la mer et plus près de leurs deux filles : l'une vit en effet en Bretagne Sud, et l'autre en Normandie. Rester près de Saint-Malo, ou Dinard, serait leur idéal. Mais cette région est très prisée, et les biens sont rares et chers. Ils n'ont pour l'instant pas trouvé leur bonheur, une petite maison qui pourrait réunir toute la famille, proche des commerces et de la mer.

C'est Agnès Bardoux, dans l'immobilier depuis 23 ans, installée en Bretagne depuis 16 ans et à la tête de deux agences dans la région de Saint-Malo, qui va nous faire profiter de son expertise et tout mettre en œuvre pour dénicher des maisons dans ce contexte difficile. Dynamique et volontaire, elle va mettre sa ténacité au service du couple ; mais comment va-t-elle relever ce défi ?

Céline, 47 ans, commerciale et brasseuse de bière, a deux enfants. Elle vit avec sa sœur, Ophélie, professeure de fitness, et le compagnon de celle-ci, Julien, professeur de fitness également. Tout ce petit monde loue une maison dans les environs de Strasbourg. Mais celle-ci vient d'être mise en vente, ils doivent donc partir prochainement. Ils ont donc décidé d'investir tous ensemble dans l'achat d'une maison en cohabitation, dans ce que l'on appelle une maison « bi famille », c'est-à-dire une maison qui se partage,et qui permet de vivre à plusieurs tout en gardant son autonomie.

C'est Mathieu Beyer, notre expert alsacien et Strasbourgeois pure souche, à la tête de son agence immobilière depuis 15 ans, qui aura la lourde tâche de chercher ces maisons assez rares. Va-t-il trouver la maison parfaite pour satisfaire tous les membres de cette famille ?

00:35 “Recherche appartement ou maison” Nicole / Cindy et Jean-Marc / Stéphanie et Gilles

Nicole, 68 ans, vit à Caen en Normandie. Elle est divorcée, à la retraite, mais continue à enseigner au Conservatoire National des Arts et Métiers. Ce petit bout de femme d'1m50 est aussi férue de musique, de jardinage et… de voile. Nicole a fait construire une grande maison de 210m² avec son ex-mari il y a 22 ans, où ses enfants Thomas et Laura ont grandi. Nicole y est donc très attachée et n'a pas l'intention de s'en séparer. Mais depuis plus de 40 ans, Nicole a un rêve : elle veut acheter un petit pied-à-terre à Paris. Le problème : il n'est pas évident pour elle de mener une recherche immobilière à distance, d'autant qu'elle doit faire vite car, dans quelques mois, à 69 ans, elle ne pourra plus emprunter à la banque.

Stéphane Plaza va aider Nicole à dénicher ce bien dans un sympathique quartier parisien. Va-t-il lui trouver son bonheur ?

Cindy, 31 ans, Miss France 2005, et son compagnon Jean-Marc, 36 ans, sont venus s'installer à Dijon pour travailler tous les deux dans une société d'événementiel ; Jean-Marc en tant que responsable de l'atelier et Cindy des relations publiques. Avant de s'installer à Dijon, ils ont grandi et vécu à Juan-les-Pins et ont donc tout quitté précipitamment il y a un an pour rejoindre la Côte-d'Or. Quand ils sont arrivés à Dijon, ils ont trouvé en urgence une maison en location pour eux et leur petit garçon Elio, 5 ans. Mais ils n'ont même pas encore déballé tous leurs cartons ! Aujourd'hui, Cindy et Jean Marc veulent se sentir vraiment chez eux et acheter une maison. Mais après des mois de recherche, le couple n'a encore rien trouvé…

Romain Cartier va les guider dans leur recherche, dans cette région qu'ils connaissent mal. Va-t-il trouver la maison qu'ils espèrent tant ?

Stéphanie, 46 ans, est assistante commerciale, Gilles, 48 ans, est ingénieur dans l'industrie. Ensemble ils ont eu deux enfants : Maxime, 17 ans, et Yoann, 15 ans. Le couple s'est rencontré il y a plus de 20 ans et s'est installé en région parisienne dans l'Essonne ; mais depuis plusieurs mois ils ne rêvent que d'une chose : changer de vie ! Quitter le stress, les embouteillages et la grisaille de la région parisienne pour s'installer près de la mer ! Ils recherchent donc une maison vers Saint-Nazaire, La Baule ou Pornichet, pour une nouvelle vie en famille ! En effet même leurs enfants veulent ce changement pour pouvoir vivre pleinement leur passion pour la voile…

Thibault Chanel va accompagner cette famille dans ce changement de vie et essayer de leur trouver la maison idéale. Parviendra-t-il à les combler ?