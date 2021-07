“Zone Interdite” : épisode 2 de « Maxi camping-cars ou mini-vans : la folie des vacances en liberté » mercredi 21 juillet sur M6

Ophélie Meunier vous donne rendez-vous mercredi 21 juillet à 21:05 pour un nouvel inédit de l'été de “Zone Interdite” qui proposera la seconde partie du reportage consacré aux familles qui partent en vacances sur les routes de France en camping-cars ou mini-vans.

L'an dernier, plus d'un million et demi de Français ont choisi le camping-car comme mode de vacances, un engouement encore renforcé par les confinements successifs. Cet été, les réservations de locations ont bondi de 50%, soit quatre fois plus qu'avant la crise sanitaire.

Marc, 59 ans, et Séverine, 47 ans, sont depuis toujours passionnés de motor-home américains. Pour vivre leur rêve, ils ont abandonné leurs métiers de commercial et d'huissier de justice. Ils viennent d'investir dans leur 27e camping-car ! Un engin aux dimensions extravagantes : 4 mètres de haut, 2m50 de large, 12 mètres de long.

Arrivé directement des États-Unis par cargo au port du Havre (Seine-Maritime), leur véhicule est le premier de son genre importé en Europe. Muni de permis poids-lourd, le couple a prévu de parcourir l'ouest de la France avec ses enfants : Amantin, 8 ans, et Émiline, 2 ans. Leur engin aux dimensions XXL va faire sensation sur les routes vendéennes.

Petit budget et premières vacances en camping-car sur la Côte d'Azur pour Virginie, comptable, son mari Alexandre, chef de chantier, et leurs enfants : Raphaël, 11 ans, et les jumeaux, Noé et Lucas, 8 ans. La mère de famille a choisi la location entre particuliers : 1 000 euros les deux semaines pour un véhicule qui date des années 2000. A-t-elle vraiment fait une bonne affaire ? Elle va découvrir qu'en été, dans le Sud de la France, les camping-cars ne sont pas toujours les bienvenus.

Mais la grande tendance de 2021, c'est le van, moins cher et plus maniable que le camping-car traditionnel. Nous retrouverons Florence, Julien et leurs quatre enfants qui ont fabriqué leur van eux-mêmes. Un utilitaire bricolé avec de l'imagination et beaucoup d'huile de coude pour le rendre habitable. Après trois semaines de vacances en mode Robinson, leur maison roulante a-t-elle tenu ses promesses ?

Enfin, Greg, Etienne, Alicia et Clément, âgés d'une vingtaine d'années, ont loué de tout nouveaux mini-vans importés d'Australie. Un concept pour les petits budgets. Avec eux, nous parcourrons les routes de Croatie où les vacances commencent à leur coûter plus cher que prévu.