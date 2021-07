Dimanche 25 juillet à 21:05, Julien Courbet vous donnne rendez-vous sur M6 pour suivre un nouvel inédit de l'été du magazine “Capital” dont le thème sera : « Soirées d'été : la guerre de l'apéro ».

Les vacances riment avec apéro ! À la plage, au camping, ou à la maison, c'est LE moment préféré de neuf Français sur dix. Chaque année, nous dépensons près de 20 milliards d'euros pour prendre l'apéritif. La star de cet instant privilégié, c'est bien sûr le saucisson. Chaque seconde, 2,2 kilos en sont consommés en France. Un marché colossal, près de 750 millions d'euros par an, qui pousse les marques à mettre sur le marché sans cesse des nouveautés.

L'autre grande star de l'apéro, c'est l'olive. Avec plus de 90 000 tonnes, sa consommation annuelle a bondi de près de 10% l'an dernier. Noires, vertes, grosses, petites, farcies à l'ail ou aux amandes, il y en a pour tous les goûts et tous les prix : de 7 à 30 euros le kilo ! Un marché qui réserve bien des surprises. Si les fameuses petites « olives niçoises » sont bel et bien originaires du sud de la France, 98% des olives que nous picorons sont importées. Et attention à leur couleur qui peut être trompeuse ! Certaines olives noires sont en fait des olives vertes, moins mûres et traitées chimiquement…

Mais la grande tendance cet été, ce sont les boissons qui ont le goût de l'alcool… sans alcool. Corona, Heineken, Leffe… toutes les grandes marques de bière ont désormais leur version non alcoolisée. Moins caloriques et plus saines, elles connaissent un véritable engouement : plus 40% de chiffre d'affaires en 2019 ! Et elles ne sont plus les seules à occuper ce marché en plein boum du sans alcool. On trouve désormais toutes sortes de spiritueux « degré zéro », comme le gin, le whisky ou même le rhum. De célèbres domaines de vins se sont même lancés le défi de produire des vins de célèbres cépages comme les Cabernet-Sauvignon, le Muscat ou le Pinot noir sans alcool ! Quels procédés utilisent les alcooliers pour mettre au point leurs boissons ? La promesse gustative est-elle au rendez-vous ?

Mais dès que le soleil devient rasant, cafetiers et restaurateurs sont eux aussi bien décidés à profiter au maximum du filon de l'apéro. Tous proposent désormais à la carte des « planches apéro », avec des économies à la clé sur les frais de personnel et des marges très confortables. De nombreuses start-ups vous livrent à domicile glaçons, boissons et snacks à la dernière minute, comme on livre des pizzas.

Saucisson, olives, boissons sans alcool et formules apéros : enquête sur le cocktail gagnant de l'été.