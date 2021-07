“Le Monde de Jamy” « Sécheresse et incendies : les super-pouvoirs de nos forêts » mercredi 28 juillet sur France 3

Pour ce nouveau numéro du “Monde de Jamy”, mercredi 28 juillet à 21:05 sur France 3, Jamy Gourmaud et Églantine Éméyé nous révèlent les super-pouvoirs de la forêt face au principal défi de l'été...

La forêt française est un trésor : elle couvre un tiers de notre territoire et abrite une faune et une flore d’une richesse inestimable. Mais, chaque été, elle fait face aux incendies qui détruisent, en quatre mois, l’équivalent de la surface de Paris !

Les sécheresses à répétition, conséquences du réchauffement climatique, accélèrent ce phénomène : des feux de forêt de plus en plus importants touchent toujours plus de régions françaises. Jadis cantonnés au Sud, les incendies concernent désormais les Ardennes, la Bretagne, le nord du pays… Malgré cette menace croissante, nos forêts résistent plutôt bien.

Comment la végétation fait-elle face aux fortes canicules et aux feux destructeurs ? Jusqu’où est-elle capable de renaître de ses cendres ? Peut-on éviter en France le phénomène des « méga-feux » qui dévastent la Californie et l’Australie ?

Jamy Gourmaud et Églantine Éméyé nous révèlent les super-pouvoirs de nos forêts, en suivant le travail de ceux qui les connaissent le mieux : les pompiers, les pilotes de Canadair et les gardes forestiers.

Un travail régulier et de longue haleine des pompiers, notamment, qui, chaque année au printemps, n’hésitent pas à brûler la garrigue pour créer des zones tampons où les flammes ne passeront plus.

La lutte contre le feu, c’est aussi l’affaire de tous, une prise de conscience collective : nous apprenons les bons gestes pour protéger nos forêts mais aussi nos maisons.

